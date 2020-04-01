Москва, , 05:35 — REGNUM Малый и средний бизнес (МСБ) в России продолжают развиваться не самыми быстрыми темпами, несмотря на серьезные средства, которые вкладываются в развитие этой сферы. У начальника Счетной палаты Алексея Кудрина и министра финансов Антона Силуанова различные взгляды на причины такого положения, а за их доводами следит автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Аудитор Счетной палаты Данил Шилков заявил, что формирование у российского населения базовых компетенций и мотивации к занятиям МСБ явно недостаточны. Доказательством тому служит отсутствие роста числа российских предпринимателей: как было их в 2015 году примерно 6 миллионов, так и осталось. При этом число компаний, подходящих под определение малого бизнеса, даже сократилось на четверть, с 20 до 16 тысяч. Причина тому, как ее объясняет министр финансов РФ Антон Силуанов, проста и естественна: малый бизнес с годами развивается, а значит, растет и переходит в категорию крупного.

Вот только эксперты поговаривают, что зачастую этот переход осуществляется не самыми здоровыми способами, включая отъем только начавшего приносить прибыль дела различными способами. И в этом смысле специалисты Счетной палаты, которые заявляют о слабом развитии мотивации к занятию бизнесом, попадают в самую точку. Только вот дело не в недостатке финансовой помощи, которая на МСБ выделяется. Как ни странно, речь идет скорее о политике Минфина, которая по отношению к малым бизнесменам оказывается равно тревожной, не взирая на то, кто в данный момент возглавляет данное ведомство. Как и Кудрин, и Силуанов умудрились равно поспособствовать стагнации МСБ?

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