Москва, , 13:15 — REGNUM В целом ситуация на нефтяном рынке не изменилась. Котировки нефти марки Brent на фоне сохраняющегося общего пессимизма продолжают дрейфовать в узком диапазоне $24 — $31 за баррель. Оснований для дальнейшего падения нет, но и для роста тоже. заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Все внимание инвесторов сейчас сконцентрировано на оценках потенциального падение мировой экономики. Они пытаются понять на сколько оно будет серьезным. 26 марта выйдут важные данные по количество первичных заявок на пособие по безработице в США. Консенсус прогноз предполагает рост числа обратившихся до 1 млн человек.

Эти данные, учитывают сложившуюся ситуацию, очень важны тем более в преддверии публикации данных по безработице в следующую пятницу. Рынки боятся, что фактическое количество обратившихся может оказаться куда большим.

Нефть, сейчас остро реагирует на перспективы падения мировой экономики, поэтому статистика может повлиять на ход торгов. В зависимости от статистики цены могут двинуться к одной из границ диапазона диапазоне $24 — $31 за баррель.

Однако учитывая пессимизм рынков наиболее вероятный сценарий — падение к нижней границе», — считает эксперт.

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