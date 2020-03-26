Москва, , 10:04 — REGNUM В последние дни волатильность цен на нефть несколько снизилась, а давление продавцов ослабло, хотя при этом фьючерсы остаются уязвимыми и чувствительными к новостям. 25 марта нефть марки Brent не смогла закрепиться над уровнем $30, но в целом продолжает осциллировать вокруг этой важной психологической отметки, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Неопределенность динамики цен на черное золото можно объяснить наличием двух ключевых противодействующих факторов. С одной стороны, опасения масштабного сокращения мирового спроса на энергоносители из-за пандемии коронавируса и закрытия границ продолжают тянуть рынок вниз.

С другой стороны, масштабные и даже беспрецедентные стимулы со стороны властей США смягчают негатив, поддерживая рисковые активы в целом.

Локальное влияние на поведение Brent оказал отчет минэнерго США, отразивший рост запасов сырой нефти на 1,6 млн баррелей. Отчасти негатив в сырьевом сегменте сейчас сдерживается за счет ослабления доллара на возросшем интересе к риску.

В целом же ситуация на рынке остается плачевной — после обвала под отметку $25 Brent никак не может вернуться хотя бы выше уровня $30. Соответственно, такая динамика говорит о сохранении понижательных рисков, масштабы и временные рамки реализации которых зависит от развития ситуации вокруг коронавируса, который продолжает распространяться по всему миру», — пояснил эксперт.

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