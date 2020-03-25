Нью-Йорк, США, , 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта, или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Эксперты Telegram-канала InvestFuture назвали рост рекордным с 1993 года, объяснив его ожиданиями инвесторов в США.

«Рынки надеются, что уже сегодня ночью Конгресс примет антикризисный пакет на $2 триллиона для поддержки экономики», — говорится в сообщении.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Dow Jones почти две недели показывал самый большой спад за свою историю. Так, падение 16 марта было названо самым худшим с «черного понедельника» 1987 года.

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