Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Объём средств, которые США могут направить на смягчение экономических последствий пандемии, может превысить $2 трлн, сообщил 20 марта глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу Fox News.

Он напомнил, что сейчас американские власти пришли к консенсусу о выделении помощи в размере $1,4 трлн.

«Мы можем добиться его увеличения, чтобы оказать помощь отдельным отраслям, и тогда эта сумма превысит $2 трлн», — сказал Кадлоу.

Напомним, правительство США уже подготовило пакет мер, которые простимулируют американскую экономику на время кризиса, вызванного последствиями коронавируса. Объём финансирования по ним составит более $1,3 млрд. При этом президент США не стал исключать, что правительству потребуется больше денег, а решение соответствующего вопроса зависит от Конгресса.

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