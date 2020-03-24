Москва, , 12:25 — REGNUM Российские предприятия Volkswagen c 30 марта по 10 апреля уходят в простой, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что это связано с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов.

«Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели — с 30 марта по 10 апреля 2020 года», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании Volkswagen Group Rus заявили, что внимательно следят за последними событиями, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции.

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