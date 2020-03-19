Калуга, , 17:42 — REGNUM Введение на территории Калужской области особого режима в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции не оказало существенного влияния на состояние промышленной сферы экономики. Об этом 19 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM, по информации министерства экономического развития региона.

По данным ведомства, предприятия области продолжают работать в рамках производственных программ. Работодатели строго выполняют рекомендации областного правительства.

На производственных объектах усилены меры дезинфекции, на рабочие места не допускаются сотрудники, посещавшие территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, а также в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

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