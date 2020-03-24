Москва, , 11:20 — REGNUM После открытия нефтяных месторождений, страны Персидского залива превратились из бедного и отсталого региона в одно из самых богатейших и крутых мест на планете. Катар, Кувейт и ОАЭ стали богаче Швейцарии. Но теперь ситуация, возможно, меняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя слова о «невероятном кризисе» в Саудовской Аравии.

«В интернете много стеба, что короли и принцы Саудовской Аравии пересядут с самых крутых авто на ишаков. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть только доля шутки. В ценовой войне позиции саудитов намного хуже, чем у России.

От цен на нефть зависит бюджет России, но не экономика в целом. Теневой сектор в России оценивается в $300 млрд. Однако пока правительство Российской Федерации не сильно напрягается, чтобы вывести экономику из тени и взять с нее налоги. Финансовые резервы Министерства Финансов и Банка России это позволяют.

Действительно, низкая себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии позволяет нефтяникам быть в плюсе даже при в $10 за баррель. Однако, проблема в другом — бюджет можно свести лишь при значительно более высокой цене на нефть.

Чистые финансовые активы саудовского правительства (резервы центрального банка плюс суверенные фонды минус государственный долг) сократились с 50% ВВП (в 2014 году, когда нефть стоила $100 за баррель) до 0,1% ВВП. Саудовская Аравия станет государством-должником, даже если цена на нефть вновь поднимется до $80 за баррель.

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия уже начала сокращать расходы бюджета текущего года. Пока пострадали наименее значимые статьи, которые лишились финансирования на 50 миллиардов риалов ($13,32 млрд). В совокупности эта сумма составляет менее 5% бюджета. Однако это, конечно, только начало.

Вместе с тем мишенью «Роснефти» являются не саудиты, а американский сланец, который забирал все большую долю рынка. Считается, что американцы протянут максимум полгода. Вероятно, столько и продержатся низкие цены на нефть.

От ослабления саудитов, прежде всего, выигрывает их главный враг — персы. Именно этим, в том числе, объясняется негативная реакция США на нефтяную ценовую войну. Иран — главный враг США в регионе. Группа из 13 сенаторов США написала письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, в котором его просят отказаться от резкого увеличения добычи нефти.

Ну и, конечно, в выигрыше Турция и ее исторический союзник Азербайджан, которые все больше претендуют на роль лидера тюркского и исламского мира», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «невероятный кризис» может наступить в Саудовской Аравии при условии, что низкий уровень цен на нефть сохранится несколько лет, пишет экономический обозреватель агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

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