Нью-Йорк, США, , 08:03 — REGNUM «Невероятный кризис» может наступить в Саудовской Аравии при условии, что низкий уровень цен на нефть сохранится несколько лет, пишет экономический обозреватель агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг на страницах издания.

По его мнению, крах экономики Саудовской Аравии произойдёт после 2024 года, когда страна полностью исчерпает свои финансовые активы. Уже сейчас, по информации Фиклинга, золотовалютные резервы монархии составляют 0,1% валового национального продукта. Эр Рияд сможет поддерживать экономику в стабильном состоянии при условии, что цена на нефть будет держаться в диапазоне от $50 до $55. Однако такой сценарий автор назвал оптимистичным.

«Будущие поколения уже никогда не увидят того богатства, которым пользуется сегодня страны Персидского залива», — заключил Фиклинг.

Накануне, напомним, цены на нефть марок Brent и WTI опустились ниже $25 за баррель. Российские эксперты убеждены, что такой уровень цены продержится несколько месяцев.

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