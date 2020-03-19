Бишкек, , 18:22 — REGNUM Курс киргизского сома всего за один день снизился сразу на 16% по отношению к доллару США — с 73 до 84,7 сома за $1, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 марта.

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Из-за резкого скачка многие коммерческие банки и большинство бюро по обмену валют прекратили покупать доллары США у населения.

За день до этого те же банки лимитировали продажу американской валюты, ограничив ее суммой не более $1 тысячи.

Такая же ситуация складывается в республике и с валютой Европейского союза — евро. Банки и обменки продают их по 93 — 95 сомов за €1.

Покупать евро некоторые из них также отказываются, либо установили курс покупки на уровне 80—82 сомов за €1.

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