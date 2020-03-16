Бишкек, , 22:01 — REGNUM Правительство Киргизии намерено удерживать курс национальной валюты на уровне 73,1 сома за один доллар США. Об на пресс-конференции заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передают киргизстанские СМИ.

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По словам высокопоставленного чиновника, такое решение было принято на одном из заседаний совета безопасности страны, посвященного пандемии коронавируса в мире и проблемам падения курса национальной валюты.

Главы правительства отметил, что снижение курса киргизской валюты связано с изменением курса национальных валют основных партнеров Киргизии — России и Казахстана, которое спровоцировало резкое падение цен на нефть.

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