, 15:52 — REGNUM Уровень курса рубля определяется валютной стоимостью экспортируемых страной товаров, а в данный момент стоимость нефти снижается к значениям начала нулевых. Также не стоит забывать, что ежегодно Банк России впрыскивал в экономику дополнительные рубли и только за последний год денежная масса выросла более чем на 10%, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт TeleTrade Сергей Шамраев.

«Таким образом, не стоит сравнивать текущий курс валюты с курсом наблюдаемым в 2014—2015 годах, позиции рубля сейчас объективно слабее. Наблюдаемый сейчас курс может быть удержан только в краткосрочном периоде.

Если в ближайшие месяц-два не будет существенных изменений в стоимости сырьевых активов, российских граждан ждет продолжение девальвации, при этом курс в 100 рублей за доллар может не стать пределом.

При расширении негативного влияния коронавируса на мировую экономику и затягивании войны экспортеров на рынке нефти, легко можно будет увидеть стоимость барреля на уровне $20 и при этом курс рубля к доллару на уровне 100 рублей никому уже не покажется фантастикой, напротив, курс может двинуться и далее. Ситуация остается высоковолатильной.

Сейчас следует уделять внимание новостям о введении и отмене карантинных мер на планете существенно ограничивающих экономическую активность, а также новостям о переговорах нефтеэкспортеров. Все-таки полагаю, что человечество справится с вирусной угрозой быстрее ожиданий, а нефтеэкспортерам не выгодна затяжная война.

При отсутствии дополнительных шоков в виде новостей о возможном банкротстве ряда международных кредитных организаций оказавшихся не готовых к существенному снижению стоимости биржевых товаров, и грамотных действиях отечественных властей, есть шанс что текущая ситуация нормализуется и дальнейших существенных изменений курса отечественной валюты не будет, и надеюсь, что 100 рублей за доллар все-таки не увидим», — пояснил свою точку зрения эксперт.

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