Москва, , 14:40 — REGNUM Рубль обесценивается и это, конечно, заметно влияет на покупательную способность российских граждан, но бежать в магазины смысла нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя значительное ослабление курса рубля.

«Дело в том, что значительная часть потребляемой россиянами продукции поставляется из-за рубежа. И, естественно, за валюту, которая подорожала. То же, что производится в России, делается с использованием зарубежных комплектующих, сырья и субстанций. Да и оборудование, используемое в отечественном производстве, в значительной мере импортное. А оно требует обслуживания, ремонта, замены и т. д.

Так что нет сомнений, что цены в той или иной мере вырастут на подавляющее большинство товаров и услуг, потребляемых гражданами. И все же, даже с такой нелицеприятной перспективой, не стоит делать поспешных и необдуманных поступков.

Ни в коем случае нет смысла бежать в магазины и сметать с полок электронику, бытовую технику, делать такие запасы продуктов, на которые можно было бы содержать армию Наполеона. Если вы получаете зарплату в рублях и тратите её в основном в рублях, то поспешная покупка иностранной валюты вообще особого смысла не имеет — курс рубля вполне может развернуться в обратную сторону, и вы просто потеряете на курсовой разнице, комиссиях и спрэде между ценой покупки и ценой продажи валюты.

Планирующим провести отпуск за рубежом тоже нет смысла гоняться за колебаниями курсов валют — не такие уж большие суммы тратит средняя российская семья в отпуске за границей, чтобы можно было существенно сэкономить, отлавливая колебания валютного рынка», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщалоИА REGNUM, интернет-магазины уже поднимают цены на свою продукцию. Причиной стал обвал рубля.

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