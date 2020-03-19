Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM Интернет-магазины уже поднимают цены на свою продукцию. Причиной стал обвал рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, в Екатеринбурге один из интернет-магазинов уже объявил о повышении цен на чай и кофе. Продукция подорожает на 7−10%.

«Данная мера является ситуативной и будет пересмотрена в случае усиления рубля», — отмечают в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, доллар и евро за последние дни резко выросли к рублю. По данным на утро 19 марта их биржевые курсы составляют соответственно 80,87 и 88,73. С 6 марта рубль рухнул примерно на 20%. Причиной крушения национальной валюты стало резкое падение цен на нефть.