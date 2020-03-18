Москва, , 12:18 — REGNUM Объяснение АКОРТа, наверное, единственно возможное на данный вопрос. Есть рекомендация Минпромторга «купировать» панику, а она уже привела к пустотам на полках и в ряде мест к пустым полкам, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов, комментируя опустевшие полки в российских магазинах.

«Надо найти удобное объяснение. Во всем виновата логистика. И есть достаточные запасы на два месяца. Но так ли это? Прежде всего, хочется спросить представителя АКОРТ: а откуда эти запасы взялись? Ситуации с вирусом и рублем сложились спонтанно и не могли быть предсказан.

Но какой-то запас, наверное, успели создать «под вирус», но под рубль вряд ли. Сейчас будут дозакупать, но поставщики потребуют предоплату и повысят цену. Перестроить логистику можно, но на это нужно время и дополнительные затраты. А в Москве увеличились пробки в связи с тем, что люди боятся ездить в метро и садятся в личные авто.

Что говорит жизнь? В «Перекрестке» на шоссе Энтузиастов вчера смели практически все крупы и муку. Днем полки с бакалеей были почти пусты. Удивило, что стеллаж с расфасованным дешевым мясом также покупатели подчистили. Обещанной АКОРТом дополнительной поставки не было, ибо ничего не вывозили и не выкладывали.

Дорогую туалетную бумагу покупатели почему-то не жаловали. И. судя по очередям на кассах и заполняемости тележек, люди настроены запасаться. От них веяло каким — то тревожным спокойствием.

В магазине небольшой сети «Доброном» около дома покупатели смели прежде всего гречку, пшено. Здесь оказался какой-то запас, и продавцы что-то выкладывали. А вот попавшиеся на глаза кадры из «Глобуса» в Королеве шокировали. В храме торговли ряд прилавков поразил пустотой.

Ритейлеры будут пытаться закрыть дыры за счет изменения структуры поставок. Сократят менее ходовые позиции и добавят дефицитные. Через несколько дней подтянуть свободные остатки.

Но правительство РФ как-то странно выравнивает рубль. Если темпы падения последнего сохранится, то никакой АКОРТ не поможет. И не придется маркировать безопасные расстояния между покупателями и дезинфицировать все и вся.

Как и в Евросоюзе, покупатель закупится и «ляжет на дно». Он уже ушел из части ресторанов и уйдет из магазинов. И этого нельзя допустить. Нужны эффективные действия правительства, а их не видно. Нужно поддержать рубль и прекратить считать заболевших. Все и так уже все понимают», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, трудностями с логистикой можно объяснить опустевшие полки в продуктами питания, но дефицита товаров нет, заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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