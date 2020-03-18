Москва, , 15:15 — REGNUM Поставка продовольствия в российские магазины должна происходить без перебоев. Такое поручение отдала 18 марта вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает её пресс-служба.

Замглавы правительства также поручила сформировать в торговых сетях продуктовые запасы тех товаров, на которые возник ажиотажный спрос. Минсельхозу и Минпромторгу поручено проработать механизмы восполнения поставок товаров.

Абрамченко подчеркнула, что нехватки продовольствия в России нет, всех товаров у поставщиков достаточно. При необходимости Минсельхоз перераспределит поставки по регионам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации компаний розничной торговли пояснили, что в условиях возросшего спроса торговым сетям приходится перестраивать логистические схемы.

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