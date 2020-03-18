Москва, , 10:20 — REGNUM Трудностями с логистикой можно объяснить опустевшие полки в продовольственных магазинах, но дефицита товаров нет. Об этом заявил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

По его словам, ретейлеры в условиях распространения коронавируса активно перестраивают все логистические схемы. Они стремятся скорее доставлять в магазины товары, на которые вырос спрос.

«Если товара нет на полке, он либо в пути, либо на складе», — сообщил Власенко порталу Ura.ru.

Ранее Власенко рассказал «Известиям» о том, что без пополнения запасов товаров в российских магазинах хватит на два месяца. Торговые сети активизировали закупку товаров повышенного спроса, включая макароны, крупы, туалетную бумагу и дезинфицирующие средства.

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