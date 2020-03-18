Москва, , 14:53 — REGNUM Последствия борьбы с коронавирусом, такие как закрытие крупных городов, остановка крупных предприятий и нарушение экспортных поставок уже нанесли серьезный ущерб экономике Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя снижение экспорта нефти в Китай.

«И вполне логично, что на этом фоне обвалился спрос на нефть. Так, только в феврале китайские нефтеперерабатывающие компании сокращали объем производства нефтепродуктов свыше 1 млн баррелей в сутки.

Если рассматривать сценарий дальнейшего замедления мировой экономики, то падение глобального спроса на энергоносители может усилиться.

Это в свою очередь приведет к негативным последствиям для экономики России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года сократился почти на 30%.

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