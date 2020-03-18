Москва, 18 марта 2020, 14:53 — REGNUM Последствия борьбы с коронавирусом, такие как закрытие крупных городов, остановка крупных предприятий и нарушение экспортных поставок уже нанесли серьезный ущерб экономике Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя снижение экспорта нефти в Китай.
Как сообщало ИА REGNUM, объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года сократился почти на 30%.
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