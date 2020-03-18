Москва, , 03:22 — REGNUM Объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года составил около $2 млрд, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.

Отмечается, что в натуральном выражении экспорт упал еще сильнее — на 36%.

Сокращения также коснулись экспорта нефтепродуктов — на 20% в стоимостном выражении, а совокупный объём поставок по всей номенклатуре упал на 7%.

Добавим, столько резкое сокращение связано со спадом промышленного производства в Китае из-за распространения коронавируса. За январь-февраль 2020 года оно составило 13,5% в годовом выражении. Показатель стал худшим за 30 лет.

Читайте также: Экспорт нефти из РФ в КНР в феврале обвалился более чем на 35%