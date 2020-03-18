Москва, , 11:24 — REGNUM Прежде всего, хочу сказать, что мне жаль немцев: для того чтобы просто призвать к принятию здравого решения, отвечающего интересам своей Родины, им необходимо ссылаться на эпидемию коронавируса, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 18 марта, призывы бундестага Германии отменить санкции в отношении России.

«Одновременно, стоит отметить несколько важных моментов, которые высветило заявление депутата бундестага Вальдемара Гердта. Из него следует, что и сами антироссийские санкции бьют по экономике стран ЕС, сдерживая рост товарооборота, и тем более по ней бьют наши контрсанкции. Это хорошо, неразумных (Гердта к ним не отношу) надо учить!

Нам же развивать аргумент о последствиях коронавирусной эпидемии в вопросе о санкциях вредно. Если принять его, то выходит, что, когда коронавирусный кризис окажется позади и экономическая жизнь в Европе наладится, можно будет санкции возвращать.

Так дело не пойдёт, тем более что, если какие-то подвижки со стороны ЕС сейчас и обозначатся, это будет паллиатив. Нет уж, пусть экономика ЕС падает до дна, пусть там ещё немного на дне поболтаются, и только потом можно будет откликнуться, если такой прозвучит серьёзно, на призыв к восстановлению торгово-экономических отношений.

Причем это восстановление должно будет учитывать уже новые реалии, вытекающие из тех подвижек в состоянии нашей экономики, особенно сельского хозяйства, которые стали результатом евросоюзовских санкций и наших ответных», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт призвал отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом.

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