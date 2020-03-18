Берлин, , 04:33 — REGNUM Отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, призвал член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт.

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна», — цитируют «Известия» политика.

По мнению Гердта, экономический кризис будет негативно влиять не только на развитие Германии, но и всего Евросоюза, поэтому страны этого объединения должны «держаться вместе с соседями», и для этого следует «восстанавливать товарооборот с Россией».

Политик заверил, что поднимет вопрос об отмене санкций на следующем заседании международного комитета бундестага.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 90% жителей РФ не ощутили серьёзных проблем от санкций