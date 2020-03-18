Нур-Султан, , 10:15 — REGNUM Добровольное киберстрахование планируют ввести в Казахстане. Об этом 18 марта заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Аскар Жумагалиев на заседании Мажилиса (парламента).

Министр представил депутатам поправки в законодательство по вопросам регулирования цифровых технологий. По его словам, проект закона направлен на развитие цифровых технологий.

Жумагалиев добавил, что документ регламентирует механизм аналитики «больших данных», а также информационную безопасность граждан. Кроме того, ряд мер направлен на переход к электронному документообороту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане планируют расширить перечень документов, которые можно предъявлять официальным органам в электронном виде через мобильный телефон.

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