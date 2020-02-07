Нур-Султан, , 09:57 — REGNUM Власти Казахстана планируют расширить перечень документов, которые можно предъявлять официальным органам в электронном виде через специальное приложение. Об этом сообщили 7 февраля в пресс-службе министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности.

Предложение было сделано на заседании межведомственной комиссии по оптимизации и автоматизации госуслуг. Председатель АО «НИТ» Асет Турысов предложил улучшить мобильное приложение eGov, через которое планируется выводить диплом об образовании, водительское удостоверение, технический паспорт и другие документы.

Министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев поддержал идею и пообещал помочь в её реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика занимает 26-е место в мире по уровню развития информационных технологий.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан занял 26-е место по уровню информационных технологий — Токаев