Хабаровск, , 07:06 — REGNUM Население Хабаровского края основательно готовится к возможному карантину по коронавирусу. В магазинах граждане, преимущественно пожилого возраста, закупают в большом количестве крупы, туалетную бумагу, салфетки, средства дезинфекции, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Лекарства будут, продукты не раскупят: коронавирус в РФ — трансляция

В Хабаровске в магазинах отмечают, что гречки, риса и других круп сейчас покупают больше, чем обычно. Но связывают это с коронавирусом не все — идёт пост, многие его выдерживают, потому крупы сегодня в меню присутствуют в большом объёме. Впрочем, граждане пожилого возраста закупают побольше гречки, риса, консервов рыбных и мясных, боясь подорожания и дефицита. Очень ходовым товаром стали средства бытовой дезинфекции — «Доместос», «Белизна» и другие.

В провинции дела обстоят тревожнее.

В поселке Ванино из магазинов исчезли многие товары, других товаров стало меньше. Ассортимент, как отмечают и продавцы, и покупатели, стал значительно хуже, а вот «просрочки» на прилавках стало намного больше. Продавцы говорят, что хабаровские оптовики не отпускают им сегодня многие товары без объяснения причин. Связывают ситуацию с возможным предстоящим подорожанием.

«Нам процентов 80% наших поставщиков уже сказали, что подорожание будет. Но связывают это даже не столько с пандемией, сколько с ростом доллара к рублю. Весь импортный товар будет дороже, думаю, это уже стоит воспринимать как данность. Это и бразильское и аргентинское мороженное мясо и субпродукты, которые пользуются у нас большой популярностью, и многое другое», — поделился представитель одной из торговых компаний в Ванино.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз РФ поручил регионам создать запас продуктов питания первой необходимости на два месяца на случай ухудшения ситуации с коронавирусом и необходимости введения строгого карантина.