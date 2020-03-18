Москва, , 02:48 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск Центробанка России и признал банкротом оставшийся без лицензии в декабре 2019 года ПАО «Невский народный банк». В отношении должника, из которого неустановленными лицами было похищено около 3 млрд рублей, было введено конкурсное производство, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Решение принято судом 17 марта 2020 года, но пока не изготовлено и подробности неизвестны. До этого суд вернул заявителю в лице самарского ООО «АвтоСтар» заявление «о признании отсутствующим обременения в виде залога».

В ближайшее время начнётся формирование реестра кредиторов банка.

Напомним, «Невский народный банк», учрежденный в декабре 1990 года, был лишён лицензии 13 декабря 2019 год. Регулятор объяснил это утратой капитала ПАО из-за хищения нескольких миллиардов. На момент отзыва лицензии банк был на 317-м месте в стране по размеру активов.

ПАО имело филиалы и подразделения в Москве, Самаре, Тольятти и Ульяновске. Среди акционеров банка — 11 жителей Санкт-Петербурга, Самарской, Ростовской областей и Москвы. Имел долю и врио главы правления Владимир Бондаренко — 9,99%.

Прощание с «Невским»: кто украл миллиарды из народного банка?