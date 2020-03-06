6 марта 2020 | Время чтения 5 мин

В деле о крахе «Невского народного банка» уголовные эпизоды растут как грибы после дождя. Временная администрация уличила должностных лиц банка в попытке нарушить закон.

Анастасия Степанова, , 06:20 — REGNUM В деле ещё одного «лопнувшего» российского банка заговорили о финансовых махинациях. Временная администрация «Невского народного банка» обнаружила попытку должностных лиц незаконно получить выплаты из фонда обязательного страхования вкладов. ИА REGNUM проанализировало, как разорялся банк, просуществовавший почти 30 лет, но пришедший к финишу с многомиллиардной финансовой «дырой».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

5 марта 2020 года пресс-служба Центробанка России сообщила, что временная администрация «установила обстоятельства, которые дают основание полагать совершение должностными лицами банка действий, направленных на незаконное получение выплат из фонда обязательного страхования вкладов». Оценивать эти действия будет Следственный комитет и Генпрокуратура, куда направлены все материалы. Проведя ревизию активов, администрация обнаружила, что их недостаточно для расчётов с кредиторами, потому в отношении банка выбран путь не принудительной ликвидации, а банкротства. Но обо всём по порядку.

Невский банк

О «Невском банке»: история, отзыв лицензии и хищение

Банк учредили в декабре 1990 года. На этапе создания банк работал под наименованием «Редмет», но в 2004 году поменял название на ООО «Невский народный банк», а уже в 2011 году стал акционерным обществом. У банка были филиалы в Москве и Самаре, структурные подразделения в Тольятти, Ульяновске. В ПАО работали 172 сотрудника.

13 декабря 2019 года регулятор отозвал у «Невского» лицензию. На тот момент размер активов обеспечил ПАО 317-е место в банковской системе РФ. Сообщалось, что к моменту лишения лицензии банк полностью утратил свой капитал «вследствие хищения значительной части активов», а также он нарушал банковское законодательство.

Уточнялось, что более 3 млрд рублей были похищены за пару недель до отзыва лицензии. Была вывезена наличность и выведены ценные бумаги на эту сумму «неустановленными лицами». Это дело на сегодня расследуется.

«Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств (капитала)», — отметил регулятор и назначил временную администрацию.

С 20 декабря 2019 года банком руководит глава временной администрации Кира Леушкина.

О владельцах и банкротстве

По данным ЕГРЮЛ, ПАО «Невский народный банк» до краха имело уставный капитал 63,2 млн рублей.

На ноябрь 2019 года акционерами были 11 физических лиц из Санкт-Петербурга, Самарской, Ростовской областей и Москвы. В частности, врио председателя правления Владимир Бондаренко владел в нём 9,99% акций.

14 января 2020 года ЦБ РФ обратился в арбитраж с банкротным иском к банку. Иным лицом в дело в феврале 2020 года вступило ООО «Автостар» из Самарской области, которое специализируется на розничной торговле легковыми автомобилями. Подробности претензий ООО пока неизвестны. Банкротный иск суд начнёт разбирать 17 марта 2020 года.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

При подаче иска регулятор заявил требование о наложении обеспечительных мер «в виде запрета принимать к оплате, осуществлять платежи в пользу третьих лиц» по векселям ПАО Банк ВТБ и Сбербанка.

Своё заявление временная администрация объяснила тем, что «ею выявлены действия бывшего руководства ПАО «Невский народный банк» по присвоению ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации до отзыва у неё лицензии на осуществление банковской деятельности».

«Так, согласно имеющейся у временной администрации информации, должник в лице временного исполняющего обязанности председателя правления Бондаренко В. А. на основании договора купли-продажи векселей от 03.12.2019 года приобрёл у Щукина О. Е., являвшегося управляющим дополнительного офиса банка «На Ордынке», указанные выше векселя эмитентов ПАО Банк ВТБ и ПАО «Сбербанк России», стоимость которых составила 15 829 041,09 рубля и 189 543 219,1 рубля, соответственно. 08.12.2019 перечисленные ценные бумаги были выданы из кассового хранилища дополнительного офиса «На Ордынке» под отчёт временно исполняющему обязанности председателя правления должника Бондаренко В. А., о чем работниками банка составлен кассовый ордер, на котором имеется подпись заведующей кассой Самарковой О. В. Правовых оснований к выбытию из банка спорных ценных бумаг временной администрацией не установлено. Таким образом, по мнению заявителя, действиями бывших работников ПАО «Невский народный банк» Бондаренко В. А., Щукина О. Е. и Самарковой О. В. должнику причинён ущерб в сумме не менее 206 миллионов рублей. Заявитель полагает, что существует риск предъявления иными лицами эмитентам векселей к платежу, что причинит ущерб кредитной организации», — отмечалось в материалах суда.

Суд требование об обеспечительных мерах отклонил.

О финансовых итогах и пострадавших от краха

На 15 января 2020 года госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» оценивала величину страхового возмещения на уровне 1,343 млрд рублей. Общее количество вкладчиков, у которых имелось право на возмещение, было 3399. К середине января 2020 года АСВ выдало 78% от общего объёма средств.

На 1 марта 2020 года временная администрация уточнила данные. Размер возмещения, на которое имеют право уже 3,4 тыс. клиентов, составлял 1,348 млрд рублей и выплачено уже 96%.

В целом у банка на эту дату имелось различных активов на сумму 286,619 млн рублей. В отчёте АСВ уточнялось, что в дальнейшем в первую очередь подлежат удовлетворению требования кредиторов на сумму 2,587 млрд рублей, а в третью очередь — 398 млн рублей. Кредиторов второй очереди пока не выявлено.

В своём отчёте временный управляющий отметила, что «в правоохранительные органы поданы заявления по фактам выявления по результатам ревизии недостачи денежной наличности и отсутствия оригиналов отдельных документов, подлежащих обязательной передаче временной администрации».

Пока следствие не озвучивает каких-то фамилий фигурантов по уголовному делу банка, но уже выявлено как минимум три эпизода, связанных с существенными нарушениями со стороны должностных лиц «Невского».

На март 2020 года в банке «застряли» вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей на общую сумму свыше 2,586 млрд рублей, а превышение величины обязательств перед активами составляет более 2,712 млрд рублей.