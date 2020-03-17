Москва, , 15:53 — REGNUM Российская валюта 16 марта максимально приблизилась к минимумам «черного понедельника», который был на прошлой неделе или как вернее называть к минимумам «чёрного вторника», так как в понедельник (9 марта) вся страна, включая рынки, отдыхала, заявил корреспонденту руководитель ИА REGNUM отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«И этот прогноз становится все реалистичнее учитывая происходящее на нефтяном рынке, где 16 марта энергоносители начали тестировать новый рубеж в $30 по нефти марке Brent.

Не в пользу российской валюты сыграла и диспозиция, которая наблюдается на финансовых рынках. Экстренные действия по снижению ставки практически до нулевой отметки со стороны американского ЦБ не прибавили рынку никакого оптимизма.

И даже готовность ФРС по запуску программы выкупа активов на $700 млрд к уже обещанной ликвидности в $1,5 трлн не стала позитивной нотой. Ухудшаются экономические показатели США и других стран, и даже там, где коронавирус ещё не успел набрать обороты.

А это в свою очередь вызывает панику у инвесторов, и они вынуждены переходить от рисковых активов к защитным. Поэтому уже в ближайшее время рубль может не просто приблизиться к минимуму прошлой недели, но и преодолеть эту отметку и уйти в диапазон 77 — 80 руб./доллар. Остаётся только ждать, пока валютная пара торгуется в диапазоне 72,50−75 руб./доллар», — считает эксперт.

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