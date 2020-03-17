Москва, , 13:02 — REGNUM По итогам торговой сессии 16 марта рубль подешевел к иностранным валютам в среднем на 3%. В моменте доллар обновил четырёхлетние максимумы и превысил уровень 75 руб., но закрылся немногим ниже 74 руб. На торгах 17 марта пара торгуется относительно спокойно на фоне всеобщих попыток стабилизации на мировых площадках, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Нужно признать, что российская валюта ведет себя весьма сдержанно в сравнении с масштабами обвала рынков в целом. Более того, довольно скромной была реакция российской валюты на новости о том, что Россия ограничивает въезд иностранных граждан до 1 мая.

Однако это не значит, что рубль оторван от реальности и ему ничего не угрожает. По мере дальнейшего роста числа зараженных коронавирусом инвесторы будут и далее избавляться от высокодоходных активов, включая рубль, у которого есть еще один мощный фактор риска — цены на нефть.

Накануне Brent нарушила целостность психологического уровня $30 за баррель, что само по себе является негативным техническим сигналом, указывающим на угрозу более масштабного обвала. Скромные попытки восстановления котировок на торгах 17 марта лишь подтверждают наличие этого риска.

Даже если цены не задержатся на более низких уровнях надолго, этого будет достаточно, чтобы заметно усилить давление на «россиянина», который по-прежнему зависим от нефти.

На краткосрочную перспективу диапазон пары доллар/рубль может обозначиться уровнями 72,50−75 руб. Однако при дальнейшем усугублении обстановки на мировых рынках все еще не исключается тестирование уровня 80 руб.», — полагает эксперт.

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