Москва, , 13:06 — REGNUM Рынок энергоносителей по нефти марки Brent пока удерживает позиции выше знаковой психологической планки в $30, но ее пробой вниз и продолжение нисходящей динамики не станет большим сюрпризом, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Вполне вероятно это уже может произойти во второй половине дня, поскольку к экватору вторника от внутридневного роста в 5,4% остается более чем втрое ниже. К этому моменту стоимость барреля североморской смеси составляет $30,17 (+1,5% к закрытию 13 марта).

К такому неутешительному развитию событий будут подталкивать новые экстренные меры по обузданию распространения коронавируса. Накануне примеру Италии, которая полностью самоизолировалась от мира, последовала Испания.

В Германии границы были закрыты частично. На уровне ЕС обсуждается введение запрета на въезд в Шенгенскую зону для лиц третьих стран.

На текущий момент цены удерживают разговоры о закупке США сырой нефти в стратегический резерв — фигурируемая в СМИ сумма в $75 млрд эквивалентна как минимум трехмесячной норме потребления одним из основных ее потребителей. Но это не может полностью успокоить участников нефтяного рынка.

Помимо коллапсирующего потребления над рынком нависла угроза ценовой войны. Так, Саудовская Аравия грозит в апреле увеличить добычу на 300 тыс. барр./сутки до 12,3 млн барр./сутки, и рассматривает вариант дальнейшего наращивания добычи до 13 млн барр./сутки.

Примерно столько же на рынок могут добавить нефтяники из России, планы нарастить производство вынашивают в Нигерии и Ираке», — пояснил эксперт.

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