Москва, , 10:03 — REGNUM Нефть марки Brent 16 марта так и не смогла удержаться над уровнем $31 и в конечном итоге впервые за четыре года сползла под психологически важный рубеж $30. 17 марта на утренних торгах котировки отскочили за пределы этого уровня, но восстановление выглядит неубедительным и хрупким. заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«По сути, рынок нефти оказался в тупике — коронавирус и раскол в ОПЕК+ не предполагают хоть сколько-нибудь внятного роста цен, несмотря на перепроданность. Ситуация с эпидемией только усугубляется, а вместе с ней — и перспективы мирового спроса на энергоносители. А тем временем крупные экспортеры подтверждают свои планы по наращиванию добычи в ценовой войне.

С другой стороны, нельзя недооценивать важность уровня $30. В случае возвращения за его пределы и падения к новым минимумам, Brent не задержится в диапазоне $20−30 надолго, поскольку пи такой дешевизне многие компании просто начнут останавливать производство черного золота по причине нерентабельности. Это относится и к сланцевым компаниям США, которые к тому же закредитованы.

В краткосрочной же перспективе при попытках подъема над зоной $32−33 игроки, скорее всего, продолжат продавать фьючерсы. Настроения на фондовых площадках после вчерашнего очередного обвала на Уолл-стрит несколько стабилизировались.

Но в целом обстановка остается нервозной, и, как показывает практика, бегство от рисков может обостриться в любой момент, что помешает более внятному отскоку Brent», — пояснил эксперт.

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