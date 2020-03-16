Москва, , 16:02 — REGNUM Рынок энергоносителей 16 марта продлевает мрачную полосу, приближаясь к рубежу в $30 по сорту Brent. Снижение относительно цены закрытия 13 марта достигает 12%, а до психологической отметки остается немногим более 75 центов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Топливом для нового снижения стала очередная волна срабатывания стоп-приказов после пробоя зоны поддержек в зоне $31,30−32,30. Катализатором служит шокирующая макроэкономическая статистика из Китая, а также экстренные шаги ведущих центральных банков, которым оказалось не под силу восстановить утраченное доверие финансовых рынков.

Объем промпроизводства в Китае за январь-февраль рухнул на 13,5%, что никогда не наблюдалось в истории с момента расчета данных с 1990 года. Объем розничных продаж за этот же период оказался на 20,5% ниже января-февраля 2019 года, а инвестиций в основной капитал на 24,5%.

На этом фоне даже повторное и резкое понижение ФРС ключевой ставки сразу на 125 б. п. до 0−0,25% наряду с перезапуском программы количественного смягчения на $700 млрд пока не смогло остановить продажи на фондовых рынках. Сегодня к волне смягчения присоединились ЦБ Новой Зеландии и Японии. Завтра ожидается обсуждение скоординированных мер правительствами стран G7.

Для нефтяного рынка текущие данные по китайской экономике и свежие прогнозы по американскому ВВП (нулевой рост в I кв. и падение на 5% во II кв. — так считают в Goldman Sachs) сулят более резкое падение потребления, чем в 2008 году. При этом несмотря на комментарии министра нефти Ирака, который выразил надежду что ему удалось сблизить позиции России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+, встреча мониторингового комитета организации, намеченная на 18 марта, отменена.

Рынок в сложившихся непростых условиях напуган угрозой развертывания ценовой войны. Анонсированная президентом США покупка нефти в стратегический резерв по мнению того же Goldman Sachs не убережет цены на нефть от ухода ниже $30, что фактически уже реализуется. С высокой вероятностью 16 марта до конца дня рынок увидит тестирование этого рубежа и дальнейшие панические продажи», — считает эксперт.

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