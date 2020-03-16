Москва, , 15:34 — REGNUM На сегодняшних торгах, 16 марта, североморская нефтяная смесь марки Brent продолжает терять свои позиции. Так, по состоянию на 14:52 мск цена майских фьючерсов на Brent упала на 10,43% — до $30,32 за баррель.

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Апрельские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 8,29% — до $29,10 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, Goldman Sachs прогнозирует, что спрос на нефть по апрель включительно будет сокращаться более чем на 4 млн баррелей в сутки ежемесячно. По оценкам фонда Andurand и сингапурских сырьевых трейдеров из Trafigura, спрос и вовсе может упасть на 10 млн в баррелей в сутки в первом квартале и даже за его пределами.