Москва, , 15:58 — REGNUM Всех участников валютного рынка сейчас тревожит распространение эпидемии и влияние пандемии на мировую экономику, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Усиливает панику и тот факт, что меры со стороны мировых центробанков пока не дали никакого эффекта и не способствовали поддержанию экономики.

Основным событием сейчас можно назвать экстренное снижение ставки со стороны ФРС США практически до нулевой отметки. Обстановка накалилась до предела, и ФРС США, так сказать, решила пойти ва-банк.

А пока остаётся лишь ждать и наблюдать; вопрос о том, смогут ли эти меры стабилизировать рынки и снизить панику инвесторов, остаётся открытым.

Валютная пара доллар/рубль 16 марта находится в районе 75,49, и есть вероятность, что уже сегодня этот уровень будет обновлён до новой отметки.

В ближайшей перспективе ожидается рост до отметки 77−78 руб./доллар, пока это — основной сценарий для валюты», — считает эксперт.

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