Москва, , 13:03 — REGNUM После коррекции 13 марта рубль возобновил снижение на торгах 16 марта. Доллар открылся гэпом вверх и достиг максимумов в районе 74,70 руб., снова угрожая максимумам на уровне 75 руб. С начала сессии пара прибавляет более 2% на фоне очередного обострения паники на мировых площадках из-за эпидемии коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Несмотря на отступление доллара на Форексе и относительно стабильные цены на нефть, рубль снова падает, поддавшись новой волне бегства от рисков, накрывшей рынки в начале новой торговой недели, которая обещает быть не менее сложной для инвесторов.

Ведущие Центробанки мира приняли меры для оказания поддержки мировой экономике, но это не помогло развеять опасения игроков, поскольку распространение вируса продолжает набирать обороты и уже бьет по глобальной экономике.

В ближайшие дни и, скорее всего, недели обстановка на мировых площадках будет оставаться напряженной, а инвесторы не перестанут поддаваться приступам паники до тех пор, пока эпидемия не пойдет на спад.

При таких обстоятельствах сохраняются риски временного подъема доллара выше отметки 80 руб., тогда как основной диапазон может обозначиться границами в виде уровней 70−75 руб. Многое также будет зависеть от нефти.

Если нефть марки Brent не удержится над уровнем $30 за баррель, продавцы рубля перейдут в более активное наступление. Другими словами, говорить о достижении дна на данном этапе еще рано», — считает эксперт.

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