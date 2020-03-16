Москва, , 13:07 — REGNUM Нефть в сложном положении: вслед за панической инерцией обвала бирж, акций и индексов, ценам на сырьё намного проще ещё и ещё снижаться, чем просто стоять на месте в ожидании, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Дональд Трамп объявил о решении резко увеличить закупки нефти для стратегических запасов США, по некоторым, оценкам американцы могут пополнить резервы разово в пределах 60 млн баррелей. Очевидно, Трамп хочет подстраховать сейчас США от опасностей долгой стагнации или на случай более заметного замедления экономики из-за карантина и способной затянуться приостановки потребительской активности.

А возможно, он желает также воспользоваться сегодняшними действительно исторически низкими ценами в долгосрочных интересах, пополняя запасы по дешёвке и одновременно спасая от разорения многие сланцевые компании, закупаясь у них или просто способствуя хотя бы небольшому подъёму нефтяных цен, чтобы сланцевые добытчики могли оставаться на плаву.

Но даже этой очень позитивной для спроса новости может пока что не хватить, чтобы перекрыть весь негатив ожиданий по падению спроса. Понятно, что нынешние уровни совершенно не адекватны мировому балансу спроса-предложения, и в дальнейшем ценам поможет малейший толчок, чтобы прийти в более высокое относительное равновесное состояние, снова где-то выше $50 за баррель.

Но это только если мыслить длинным горизонтом. А в моменте — Федрезерв США 16 марта резко снизил ставки до нуля, подняв новую волну паники. Одновременно агентство Bloomberg опубликовало результаты опроса экспертов: многие из них считают, что спрос на нефть, составивший около 100 млн баррелей в день в 2019 году, на конец 2020 года может показать максимальное падение за всю историю и в среднем упасть более чем на 1 млн баррелей в сутки, что было в 2009 году, или даже более чем на 2,65 млн баррелей в сутки, отмеченных в 1980 году, когда экономику буквально поглотил нефтяной кризис.

А Goldman Sachs прогнозирует, что по апрель включительно спрос на нефть будет сокращаться более чем на 4 млн баррелей в сутки ежемесячно. По оценкам фонда Andurand и сингапурских сырьевых трейдеров из Trafigura, спрос и вовсе может упасть на 10 млн в баррелей в сутки в первом квартале и даже за его пределами.

Все эти цифры велики, но вроде бы находятся в пределах 10% от общих объёмов мировой добычи, то есть явно не должны бы по логике приводить к обвалу нефти вдвое, что произошло сейчас — но такие прогнозы как минимум задерживают отскок рынка и, наоборот, делают очень вероятным снижение цен сначала глубже под $30, вероятнее всего, в диапазон от $25 до $28, уже в ближайшие дни», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть вновь скатилась ниже $32