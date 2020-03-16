Москва, , 10:09 — REGNUM Российская валюта сократила часть потерь в последний торговый день (13 марта) после объявления о готовящейся поддержки рынка со стороны ФРС на фантастические 1,5 трлн долларов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Банк Японии планирует стимулировать систему на 1,7 трлн йен, а в ЕС создадут многомиллиардный фонд для поддержки предпринимателей. Данные действия позволили мировым активам приостановить падение и заметно вырасти.

Однако эффект от действий регуляторов вероятнее всего будет кратковременным, так как как они не смогут повлиять на главную причину паники — высокие темпы роста инфицированных коронавирусом.

Инвесторы будут крайне внимательно следить за выходящей статистикой, чтобы оценить последствия карантинных мер. Один только запрет авиаперелетов из Европы в США способен принести колоссальные убытки глобальной экономике.

Кроме того, подобные меры будут способствовать дополнительному сокращению спроса на нефть, что должно оказать сдерживающий эффект на российскую экономику. По некоторым расчетам, каждые $10 падения стоимости черного золота стоит отечественному ВВП порядка 0,4 пункта.

Нерезиденты активно сворачивают операции кэрри-трейд, а значит рубль лишается основного драйвера, который позволил курсу укрепляться в 2019 году вопреки повсеместному росту доллара на Форексе.

16 марта ожидается курс рубля вблизи 72,80 за доллар и 80,70 за евро.», — считает эксперт.

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