Москва, , 08:05 — REGNUM Рубль 13 марта с открытия торговой сессии перешел в наступление на фоне подорожавшей нефти на торгах в Азии. На американской сессии укрепление рубля усилилось. Ситуации на мировых рынках капитала стабилизировалась, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Торги на Мосбирже завершились укреплением рубля против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 3,01%, до 72,59 руб., евро/рубль — на 3,33%, до 80,73 руб., фунт/рубль — на 5,32%, до 89,46 руб.

Президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса. ЧП позволяет задействовать закон Роберта Т. Стаффорда о ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайной помощи.

Данный закон призван обеспечить дополнительное федеральное финансирование местных органов власти в период чрезвычайной ситуации. Трамп заявил, что предоставит доступ к $50 млрд Фонда помощи при бедствиях.

Инвесторы положительно отреагировали на его заявления, так как полагают, что чрезвычайные меры помогут эффективно бороться с эпидемией. Фондовые индексы значительно выросли. По итогам дня индексы S&P500 и DJAI выросли на 9,36% и 9,28% соответственно.

15 марта ФРС удивила мировые рынки новым снижением ставок на 100 базисных пунктов. Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) принял решение понизить процентную ставку по федеральным фондам до 0.00% — 0.25%. Ранее РБНЗ снизил ставку с 1,0% до 0,25%, чтобы отразить негативные последствия коронавируса (COVID-19).

На решениях центральных банков нефть марки Brent подешевела на 6,3%, до $32,87. На Форекс пара доллар/рубль торгуется на уровне 72,72 против пятничного закрытия 72,59 на Мосбирже.

Рубль подешевеет с открытия торгов, но не сильно. Азиатские индексы торгуются в минусе, поэтому участники рынка ждут открытия европейской сессии.

Никто пока не предпринимает никаких активных действий на рынках, так как не знают, как реагировать на высокую скорость распространения вируса за пределами Китая. Неопределенность будет давить на рубль. На этой неделе ему поддержку окажет налоговый период.

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