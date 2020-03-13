Бишкек, , 20:50 — REGNUM Жители Бишкека сегодня, 13 марта, начали массово скупать еду и средства гигиены, передает корреспондент ИА REGNUM.

Посетители ряда столичных рынков и магазинов начали массово закупать продовольствие, туалетную бумагу и обеззараживающие средства. По словам продавцов «часть клиентов закупает крупы, муку, макароны и прочие продукты длительного хранения мешками и коробками».

Во второй половине дня в ряде магазинов на Ортосайском рынке Бишкека выстроились очереди, уровень ажиотажа сравним с предновогодним.

Слухи о приближении пандемии активизировались после сообщения о коронавирусе в соседнем Казахстане.

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По официальным данным, в самой Киргизии случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. Несмотря на повышенный спрос, дефицита продуктов пока не наблюдается.