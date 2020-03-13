Москва, , 15:56 — REGNUM Торги на внутреннем валютном рынке 13 марта завершаются в более обнадеживающем ключе, чем в начале торговой недели. Значимый психологический рубеж в 75 руб. против доллара так и не был взят валютными «быками», что оставляет надежду на стабилизацию колебаний в пределах 71−75 руб. против американской валюты и 80−86 руб. против евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«К середине дня в пятницу курс доллара опустился на 2,8% до 72,80 руб., курс единой европейской валюты — на 3,0% до 81,30 руб. Помощь рублю пришла от американского центробанка, который на фоне крупнейшего внутридневного снижения с 1987 года в 9,5−10% на фондовом рынке страны в экстренном порядке анонсировал новый пакет мер в виде предоставления ликвидности через операции краткосрочного РЕПО в объеме $500 млрд. и плана по наращиванию этой величины втрое.

Несмотря на изначально приглушенную «радость» инвесторов, на торгах 13 марта настроения на финансовых рынках заметно улучшились. Участники интерпретировали последние шаги в качестве сигнала, что на следующей неделе в среду помимо снижения ключевой ставки на 50−75 б. п. также объявит и о запуске программы выкупа облигаций.

Помимо ФРС о расширении программы количественного смягчения сообщил накануне ЕЦБ, а Банк Японии утром в пятницу «влил» в рынок 500 млрд йен через операции РЕПО и анонсировал проведение экстренной встречи с кабинетом министров.

В то же время укрепление рубля стало возможным и благодаря действиям российского Центробанка — с начала недели регулятор в рамках упреждающих мер осуществляет продажу валюты. По последним данным 11 марта ЦБ в результате таких операций получил 3,58 млрд руб.

Помимо этого, для удовлетворения спроса на валютную ликвидность ЦБ сохраняет лимит по операциям «валютный своп» на повышенном уровне в $5 млрд», — пояснил эксперт.

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