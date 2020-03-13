Москва, , 12:36 — REGNUM Оказавшись во власти общемировых тенденций, где продолжает господствовать паника на фоне пандемии коронавируса, рубль 12 марта отметился на новых минимумах с февраля 2016 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Добравшись до уровня 75 руб., доллар отступил и продолжает корректироваться в первой половине сессии 13 марта. Американская валюта получила поддержку на новостях о дополнительном вливании ликвидности через программу РЕПО Федрезерва, но этого фактора надолго не хватило. В результате российская валюта получила глоток свежего воздуха.

В целом же картина по рублю остается неблагоприятной. Попытки восстановления интереса к риску сменяются новыми распродажами по мере поступления свежих новостей о росте числа заболевших коронавирусом, который подрывает доверие инвесторов и подпитывает страхи по поводу рецессии.

Нефть тоже остается в депрессии, хотя и предпринимает робкие попытки отдалиться от недавних минимумов. В таких условиях возможны лишь кратковременные и сдержанные отскоки котировок рубля, который остается во власти глобальной паники.

Сейчас в центре внимания находится отметка 73 руб. Дневное и недельное закрытие ниже этого уровня несколько ослабит давление на рубль, хотя фундаментальных изменений в нынешнюю техническую картину не внесет.

Как минимум в ближайшие пару недель в паре, вероятно, будет сохраняться повышенная волатильность, а риски будут носить повышательный характер, если эпидемия не пойдет на спад. Более того, в случае усугубления ситуации с вирусом не исключены новые максимумы по паре над отметкой 75 рублей», — полагает эксперт.

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