Москва, , 10:22 — REGNUM Большую часть дня 12 марта нефть марки Brent удерживалась над уровнем $33, но в конечном итоге все же не смогла не поддаться общемировой тенденции бегства от рисков и сползла в район $32,50. Впрочем, на утренних торгах 13 марта котировки вернулись к росту на постепенном возвращении тяги к риску, тестируя зону $34, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Цены на нефть курсируют на низких уровнях и привлекают продажи на попытках роста, что вписывается в ситуацию на мировых площадках. При этом в сравнении с масштабами обвала акций давление на Brent выглядит умеренным.

Похоже, участники рынка заняли выжидательную позицию и не спешат толкать баррель к новым минимумам в надежде на поддерживающие стимулы центробанков и правительств.

Также фактором, поддерживающим Brent, является угроза спада активности на сланцевых месторождениях в США, где компании могут урезать свой бюджет и сбавить обороты из-за низких цен на нефть, и как следствие снижения рентабельности добычи.

Между тем игроки ждут подвижек в переговорах ОПЕК, но таковых пока не наблюдается. Более того, вчера стало известно, что технический комитет картеля и его союзников отменил встречу, которая была назначена на 18 марта. Рынок довольно спокойно отреагировал на эту новость, поскольку и не рассчитывал на консультации в обозримом будущем.

В краткосрочной перспективе цены на черное золото, вероятно, будут и далее курсировать в текущем диапазоне с перспективой подъема над уровнем $35 в случае дальнейшего восстановления интереса к риску.

При этом важно помнить, что в силу наличия ряда негативных факторов на рынке более или менее внятные попытки роста на данном этапе будут привлекать продавцов», — отметил эксперт.

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