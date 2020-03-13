Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти 12 марта закрылись снижением на 9,42%, на уровне $32,64 Основной причиной падения котировок является царящая неопределённость из-за быстрого распространения уханьского вируса в Европе и США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Двадцатидневное падение фондовых индексов оказывает на инвесторов негативное психологическое воздействие. Они считают, что из-за надвигающейся мировой рецессии спрос на нефть сильно снизится.

Сегодня, 13 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 1%, до $32,97. Общая техническая картина благоприятная для отскока.

Участники рынка ждут, когда прекратится паника на фондовых площадках. Азиатские индексы теряют до 10%.

Если Европа примет от Азии красную эстафетную палочку, то можно будет увидеть повторение вчерашнего дня. А сегодня от Brent можно ожидать восстановления до $34.45.

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