Ташкент, , 09:26 — REGNUM Всемирный банк выделит Узбекистану кредит на сумму $239 млн для развития сети водоснабжения. Об этом 13 марта сообщает представительство банка в республики на своей странице в Facebook.

Глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори заявил, что после завершения проекта более 500 тыс. человек в трех регионах республики получат доступ к качественной питьевой воде.

На деньги Всемирного банка планируется обновить канализационные и очистные сооружения в Каракалпакстане, Сырдарьинской и Самаркандской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года холдинг «Швабе», который входит в структуру «Ростеха», запустил в Джизакской области Узбекистана производство автоматизированных высокоэффективных систем водоподготовки.

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