Москва, , 12:55 — REGNUM Производство автоматизированных высокоэффективных систем водоподготовки в Джизаской области Узбекистана создал холдинг «Швабе» российской государственной корпорации «Ростех», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Планируется, что системы водоподготовки позволят в будущем избавиться от нехватки питьевой воды в регионе. В настоящее время на предприятии освоен выпуск системы МС-1000, которая способна обеспечить водой 100 человек при норме потребления 250 литров.

Генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов отметил, что до конца 2020 года планируется реализовать более 300 систем водоподготовки в различных модификациях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане в 2017—2018 году на улучшение систем питьевого водоснабжения и канализации было выделено 2,4 трлн сумов ($256 млн), что вдвое больше, чем за все предыдущие десять лет.

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