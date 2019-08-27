Хабаровск, , 07:55 — REGNUM

Более 700 тыс. кв. метров ветхого жилья в Хабаровском крае на 90% являются аварийными. Об этом на прошедшем в правительстве региона совещании заявил зампред по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Наиболее тяжёлая ситуация в муниципалитетах. Так, в Николаевском районе на 1 января 2019 года зафиксировано 85 тыс. кв. м аварийного фонда, или 10% от общего объёма жилья. При сегодняшних темпах строительства нового жилья в муниципалитете весь аварийный жилфонд ликвидируют только через 25 лет.

Власти Хабаровского края сегодня признали, что 90% ветхого жилья на деле аварийное. Но на то, чтобы быстро и качественно решить эту проблему, нужны большие деньги, которых у края нет — госдолг региона превышает 52 млрд рублей, правительство берёт ещё 4 млрд коммерческих кредитов на финансирование дефицита бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев в ходе своего визита на Сахалин пообещал области поддержку в сфере ликвидации аварийного жилья, а также распорядился ликвидировать аварийное жильё на Курилах.