Москва, , 08:07 — REGNUM Торги по рублевым парам 12 марта закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 2,60%, до 74,85 руб., евро/рубль — на 1,65%, до 83,51 руб., фунт/рубль — на 1,55%, до 94,49 руб. Рубль подешевел к иностранным валютам на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых площадках из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Кроме того, негативное влияние на внутренний валютный рынок оказывает падение нефтяных котировок из-за срыва сделки ОПЕК+. По итогам дня баррель нефти марки Brent подешевел на 9,42%, до $32,64. Волатильность на всех рынках высокая, поэтому после падения нефти на 30% в понедельник, ценовые колебания в 9% выглядят вполне нормальными.

Американские индексы (S&P500 и DJIA) упали на 10%. Падение мировых индексов (США, Азии и Европы) ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с COVID-19, а Президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на 30 дней.

Паника в основном вызвана нехваткой долларовой ликвидности на опасениях возможной рецессии в мировой экономике. Инвесторы бросились покупать американскую валюту и облигации. Доходность десятилетних облигаций с начала года рухнула на 82% с 1.7% годовых до 0.35% годовых.

Рисковые активы все обвалились. Рынки от падения даже не спасла новость о том, что ФРС готова сделать влить в экономику $1,5 трлн. Банк Японии тоже заявил о внеплановой инъекции ликвидности на 500 млрд йен через операции РЕПО.

Сегодня, 13 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Азиатские фондовые индексы торгуются в красной зоне в минусе от 2% до 10%. Инвесторы по-прежнему испытывают страх перед будущими событиями и от сохраняющейся неопределенности находятся в замешательстве. Потребуется неделя, чтобы рынки пришли в себя после прилетевших «черных лебедей».

Российская валюта неплохо держится на фоне других валют. Пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 70,50−76,20. Ценовой коридор составляет 8%. Для рубля большой, но и волатильность сильно увеличилась на всех рынках. 13 марта пара доллар/рубль, скорее всего, сохранит боковое движение в указанном диапазоне.

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