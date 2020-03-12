Москва, , 15:53 — REGNUM Курс доллара на Московской бирже на торгах днем 12 марта преодолел психологический рубеж в 75 руб., что в последний раз наблюдалось в феврале 2016 года. Курс евро в моменте достиг отметки в 84,80 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«После праздничных выходных потери национальной валюты всего за четыре неполных дня достигли 8,7% и 9,5%. Рубль остается заложником ухудшающейся каждый день ситуации с распространением коронавируса и сохраняющейся угрозы развязывания ценовой войны на рынке энергоносителей.

Несмотря на экстремальную перепроданность складывающийся новостной фон пока не позволяет говорить об удовлетворении спроса на иностранную валюту.

В случае если курс доллара в ближайшее время не вернется ниже отметки в 74,80 руб. могут сформироваться предпосылки для продолжения его роста к 78,50 руб. В случае евро такими техническими уровнями выступают отметки в 81,70 и 87,70 руб.

Для России и ее валюты крайне важное значение будет иметь предстоящий саммит ОПЕК+, где можно допускать попыток достижения нового соглашения по ограничению нефтедобычи взамен того, которое истекает в конце марта. Помимо Саудовской Аравии и России о предстоящем наращивании добычи уже поспешили объявить Ирак и Кувейт.

12 марта глава Минэнерго Александр Новак проводит встречу с нефтяниками. Подробности дискуссии, если они станут достоянием публики, способны прямо повлиять на конъюнктуру рынка энергоносителей и положение дел на российском валютном рынке», — пояснил эксперт.

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