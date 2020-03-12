Ашхабад, , 19:28 — REGNUM Через морской торговый порт Махачкалы в Туркмению экспортируют свыше 5 тысяч тонн картофеля из Северной Осетии. Продовольственный груз отправляют в порт города Туркменбаши, передают туркменские СМИ.

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Первая партия груза — более 2 тысяч тонн картофеля уже отплыла в порт назначения на борту танкера «Балкан», а вторая — свыше 3 тысяч тонн ожидает погрузки на судно «Туркменистан», которое ожидает разрешения на швартовку.

Отмечается, что причиной, по которой Махачкалинский порт стал перевалочной базой для поставки картофеля в Туркмению, послужило закрытие туркмено-иранской границы из-за вспышки коронавирусной инфекции в Иране. До этого Иран был основным поставщиком картофеля и целого ряда других продовольственных товаров в Туркмению.

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