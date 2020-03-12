Москва, , 14:41 — REGNUM

Китай лучше других стран готов переживать кризис и быстрее преодолеет его последствия, главная же проблема России — неконтролируемый вывоз капитала из страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 12 марта, комментируя высказывания экономистов о возможном наступлении нового мирового экономического кризиса.

Как сообщалось ранее, экономист Джесси Коломбо, «предсказавший» мировой кризис 2008 года, считает вероятным наступление нового кризиса, который будет значительно более серьезным. В свою очередь, профессор экономики МГИМО Валентин Катасонов в комментарии для ИА REGNUM отметил, что Россия к новому возможному кризису не готова.

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«Трудно в современном мире представить страну, которая была бы готова к общепланетарному экономическому кризису. К нему в полной мере не готов даже Китай. Все страны сегодня являются жертвами глобализации по американскому сценарию.

Думаю, однако, что в силу присущей ему общественно-политической системы Китай больше других стран готов переживать кризис, быстрее преодолеет его последствия. Так же как в кризис 30-х годов прошлого века к этому был готов Советский Союз.

Неконтролируемый вывоз капитала из России — это зло. Не нынешнее руководство страны повергло Россию в кабальную зависимость от глобалистов; более того, Владимир Путин предпринял ряд шагов в направлении уменьшения этой зависимости, но этих шагов недостаточно, зависимость всё ещё велика. И для большей части современной российской элиты это добровольная зависимость — в этом проблема.