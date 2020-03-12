Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.

Он объяснил, что восстановление мировой экономики в минувшем десятилетии было иллюзией, поскольку обеспечивалось за счёт вовлечения в «пузыри» новых рынков, в частности рынка недвижимости в Европе, ценных бумаг в США и других.

«Это иллюзия экономического восстановления, которую обеспечивает надувание экономических пузырей, — объяснил Коломбо. — Думаю, сейчас они начинают схлопываться».

Ранее профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов сообщил ИА REGNUM, что Россия не готова к возможному экономическому кризису.

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